Haluk Levent, AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını duyurdu

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelecek yıl derneğin genel başkanlığını bırakacağını duyurdu.

Levent, yaptığı açıklamada şu ifadalere yer verdi:

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

“Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)”

AHBAP DERNEĞİ

Ahbap; dayanışmaya, sevgiye ve paylaşmaya dayalı bir iyilik hareketi. 2017 yılından bu yana Türkiye'nin 68 şehrinde faaliyet göstermektedir.

Sürdürülebilir Dayanışma, iş birliği,şiddetsiz iletişim ve çevreyi geleceğe güncellemeyi hedefleyerek; burs, tıbbi yardım, insani yardım, özel etkinlikler, kan ve kök hücre kampanyaları, eğitimler, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında faaliyetler düzenlemektedir.