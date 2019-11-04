Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent’in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti.



Sabriye Acil’in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi’ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı’na götürüldü. Cenazede Levent’i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.

Haluk Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu: "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."