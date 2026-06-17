Haluk Levent BM'de görev alacak

Sanat kariyerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Haluk Levent, uluslararası alanda önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü sanatçının, Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım faaliyetlerine katkı sunmak üzere davet edildiği öğrenildi.

BM bünyesinde gerçekleştirilen küresel insani yardım organizasyonlarına katkı sağlayacak olan Levent ayrıca farklı ülkelerde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak, kriz bölgelerinde yürütülen yardım çalışmalarına destek verecek..

"BARIŞIN VE DAYANIŞMANIN SESİ OLACAĞIM"

BM'den gelen davetin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan sanatçı “Bu görevden onur duydum. Barışın ve dayanışmanın sesi olmaya çalışacağım.” diye konuştu.

Daha önce Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile eski İngiliz futbolcu David Beckham da benzer misyonlar üstlenmiş, kriz bölgelerini ziyaret ederek mağdur toplulukların sorunlarını küresel kamuoyunun gündemine taşımıştı.