Haluk Levent BM'de görev alacak

17.06.2026 15:13

Haluk Levent BM'de görev alacak
NTV

Haluk Levent

NTV - Haber Merkezi
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Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, insani yardım çalışmalarında görev almak üzere Birleşmiş Milletler'den (BM) davet aldı. Levent, farklı ülkelerdeki kriz bölgelerinde yürütülen yardım çalışmalarında yer alacak. Haber: Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu

Sanat kariyerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Haluk Levent, uluslararası alanda önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.

 

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK

 

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü sanatçının, Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım faaliyetlerine katkı sunmak üzere davet edildiği öğrenildi.

 

BM bünyesinde gerçekleştirilen küresel insani yardım organizasyonlarına katkı sağlayacak olan Levent ayrıca farklı ülkelerde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak, kriz bölgelerinde yürütülen yardım çalışmalarına destek verecek..

 

"BARIŞIN VE DAYANIŞMANIN SESİ OLACAĞIM"

 

BM'den gelen davetin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan sanatçı “Bu görevden onur duydum. Barışın ve dayanışmanın sesi olmaya çalışacağım.” diye konuştu.

 

Daha önce Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile eski İngiliz futbolcu David Beckham da benzer misyonlar üstlenmiş, kriz bölgelerini ziyaret ederek mağdur toplulukların sorunlarını küresel kamuoyunun gündemine taşımıştı.