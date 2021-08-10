Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi

Vücudunda egzama benzeri bir sıkıntı olduğunu söyleyen Haluk Levent bir yıldır devam eden bu rahatsızlığına çare aradığını yazdı. Levent, sosyal medya hesabından takipçilerine "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.



Bu çağrının ardından Merhem adı paylaşan da oldu, doğal yöntemler öneren de. Demet Akalın da Levent'e çok güvendiği bir eczacının kendisini arayacağını iletti.



Ancak Levent bir süre sonra yardım istediği paylaşımını sildi. Sanatçı konuyla ilgili yeni paylaşımında: "Tüm Facebook sitelerinde hastaneye kaldırıldığım yazmış. Şaka gibi, arayan arayana" dedi.



Levent, "Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim" diye konuştu.

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