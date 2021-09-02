Haluk Levent corona virüse yakalandı

Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, corona virüse yakalandığını açıkladı.

Levent, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verdiği konser öncesi yaptırdığı corona virüs testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor" dedi.

Haluk Levent ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konserlerinin de ertelendiğini söyledi.