Haluk Levent: Dekontları yollayın ödeyeceğim

Sahte kanser hastası tarafından kandırılan Haluk Levent, "İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın, ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

09.03.2020 - 17:46

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Kandırılan Haluk Levent: Şizofreni durumu, onu bırakamam tedavi ettireceğim

Kandırılan Haluk Levent: Şizofreni durumu, onu bırakamam tedavi ettireceğim

Sahte kanser hastası İrem Atan tarafından kandırılan ve "Şizofreni durumu, onu bırakamam tedavi ettireceğim" diyen Haluk Levent yeni açıklamalarda bulundu.

Atan'a maddi yardımda bulunan bazı kişilerin eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, "Bazıları ‘Abi sen de ilgileniyorsun diye para yolladım’ diyor. Kaç kez yazdım ‘Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin’ diye. Haksız mıyım? İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın. Onların adına cebimden bir yardım kuruluşuna ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.

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