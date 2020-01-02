Haluk Levent sözünü tuttu: Yılbaşında hastane konseri

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret etti. Gençlere verdiği sözü tutan ünlü sanatçı, burada özel bir konser verdi.

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“AHBAP”IN HİKAYESİ

Haluk Levent: Her gün hayatın her tarafına dokunmaya çalışıyoruz (İyi Hikayeler: AHBAP)

Haluk Levent: Her gün hayatın her tarafına dokunmaya çalışıyoruz (İyi Hikayeler: AHBAP)

Kurucusu olduğu AHBAP platformu ile yardıma muhtaç insanlara destek olan şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret etti. Gençlere verdiği sözü tutan ünlü sanatçı, hasta gençlere şarkılar söyledi.

Ünlü sanatçı, Arda ve Semih'i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent, o anları "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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