Beş yıllık aranın ardından Tam Bana Göre adlı yeni albümünü çıkaran Haluk Levent, çıkış şarkısı Tek Geçerim’in klibinde Twitter’dan seçtiği 100 takipçisiyle beraber rol aldı.



Ünlü şarkıcı, klibinde ayrıca engelli sporculara da yer verdi.



"KLİPTE SİZ TAKİPÇİLERİMLE ÇOK EĞLENDİK"



Yeni klibini sosyal medya hesabından da yayınlayan Levent, “Klipte siz takipçilerim ile çok eğlendik. Cem Özkan yazdı ben düzenledim ve yorumladım. Ritmi beni çok eğlendiriyor. Bu sebeple ilk klip bu şarkıya oldu. Umarım beğenirsiniz” mesajını paylaştı.