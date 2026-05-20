Haluk Levent yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu nasıl?

Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanan Haluk Levent hastaneye kaldırıldı.



Konser sonrası AFAD ile toplantı yapmak için yola çıktığı ve yolsa rahatsızlandığını belirtilen Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.



Haluk Levent yapılan ilk müdahalenin ardından mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı.



BM KONUŞMASI SANSÜRE UĞRADI



Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlerin Bakü’de düzenlediği 13. Dünya Kentsel Forumu’na katıldı. Forumda konuşma yapan Levent, İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımı eleştirdiği sırada sansüre uğradı.

Siyasi bir konuşma yapmayacağına dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz verdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, 'iki günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti' diyerek toplumsal bir konuşma yapacağını söyledi.

Yahudi toplumuna seslenen Levent, "Bizler Piyanist filmiyle, Çizgili Pijamalı Çocuk filmiyle ağladık .Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık. Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz. Ama biz İsrail'in siyonist politikasına karşıyız.'' ifadelerini kullandı.



Haluk Levent'in konuşmasının sonuna doğru mikrofonu kapatılarak, uluslararası yayın kesintiye uğratıldı.

Ünlü sanatçı yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı. Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.



HALUK LEVENT KİMDİR?



26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlköğretimini Sabancı İlkokulu'nda, liseyi Adana Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği; Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe bölümlerinde kısa süre öğrencilik yaptı.



1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. İlk albümün ardından 1995 Ekim'inde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. 1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti.



Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 Şubat'ında Kral Çıplak, 2002 Ekim'inde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 Eylül'ünde Aç Pencereni, 2005 Nisan'ında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü.



Sanat yaşamında on beş albüm, on bin konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane de rekor konser bulunuyor.