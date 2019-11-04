Haluk Levent'in annesi vefat etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil, dün akşam vefat etti. Levent acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

haluk.jpg
haluk.jpg

İHA 04.11.2019 - 11:18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek (Davaya avukatları bakacak)

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek (Davaya avukatları bakacak)

Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformu'yla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil dün akşam vefat etti. Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."

Sabriye Acil’in cenazesi öğle namazını müteakip Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mezarlığı’nda defnedilecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...