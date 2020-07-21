Haluk Levent'in Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımla tepki topladı.

"ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMAYIN, YOKSA ÖLÜRSÜNÜZ"



Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ, SONRA ÖZRÜNDEN VAZGEÇTİ



Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini silip, takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.

"HAKARET ALIYORUM"



Konuyla ilgili özür Tweet'ini hesabından silen Levent, aldığı tepkilere şu sözlerle karşılık verdi:



“Ooooffff offff! Yeter be, özür filan da dilemiyorum! İyice cılkı çıktı işin. Sevin sevmeyin fikirlerim bu. Tweet’i tekrar yüklüyorum. Sondaki ölürsünüz kelimesini 'dayak yersiniz, şiddet görürsünüz' olarak değiştirebilirsiniz.



Bir daha okudum, kızlarımıza bir tavsiyede bulunmuşum. Şiddet görünce kaçın, ilişkiyi bitirin. “Kıskançlıktır cnm” deyip meşrulaştırmayın! Yoksa hayatınız zindan olur, belki de ölürsünüz (Son cümle sert ). Bu fikirlerden rahatsız olan olana. İnanılmaz. Şaka gibi hakaret alıyorum.”