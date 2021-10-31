Haluk Levent’le 'Yeniden' 4 Kasım Perşembe Star'da

Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye’nin Haluk Abi’si artık Star’da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor. Haluk Levent’le 'Yeniden', 4 Kasım Perşembe günü canlı yayınla Star’da başlıyor.



Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le 'Yeniden', milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!



HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK



Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek.



SANATÇILAR DA YER ALACAK



Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak.