Haluk Levent’le Yeniden yakında Star’da…

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le Yeniden, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların Haluk Abi’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!



HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK



Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek.



SANATÇILAR DA YER ALACAK



Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak. Haluk Levent’le Yeniden, tüm heyecanı ve enerjisiyle yakında Star’da seyirciyle buluşacak!

