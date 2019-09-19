Dördüncü kez kanserle mücadele eden Neslican Tay’ı şarkıcı Haluk Levent tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Levent, genç kızın son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Levent yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Neslican Tay’ı size anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi.. O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor.. Haydi be canım kalk ayağa!"