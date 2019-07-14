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Dört büyük poşeti dolduran Hamdi Alkan, çektirdiği fotoğrafları Instagram’da yayınladı.

Alkan fotoğrafları "Marmaris Yalancıboğaz yolu..Yol kenarına atılan plastik,cam,naylon,metal,izmarit vs gibi atıkları Selen Görgüzel Alkan ile toplamaya çalıştık.Bir saatlik yürüyüş 4 koca torba atık.Biraz duyarlı olalım diyoruz." mesajıyla yayınladı.