Dört büyük poşeti dolduran Hamdi Alkan, çektirdiği fotoğrafları Instagram’da yayınladı.
Alkan fotoğrafları "Marmaris Yalancıboğaz yolu..Yol kenarına atılan plastik,cam,naylon,metal,izmarit vs gibi atıkları Selen Görgüzel Alkan ile toplamaya çalıştık.Bir saatlik yürüyüş 4 koca torba atık.Biraz duyarlı olalım diyoruz." mesajıyla yayınladı.
Hamdi Alkan: Duyarlı olalım
Yaşam
Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’le Marmaris Yalancıboğaz yolunda, kenara atılan çöpleri topladı.
Dört büyük poşeti dolduran Hamdi Alkan, çektirdiği fotoğrafları Instagram’da yayınladı.