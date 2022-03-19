Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanma ayrıntıları: Ev ve araba verdi nafaka ödemeyecek

8 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile meslektaşı Selen Görgüzel'in boşanma ayrıntıları ortaya çıktı. Mahkeme Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Görgüzel’e verilmesine karar verdi.

Haberler 19.03.2022 - 15:36

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanma ayrıntıları: Ev ve araba verdi nafaka ödemeyecek

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Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre konuştu.

EV VE ARABA VERDİ NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı aktarıldı.

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