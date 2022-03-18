Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı

2014 yılında İtalya'da evlenen oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Selen Görgüzel boşandı.



İkili Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

"ÇOK DİDİŞTİK, ÇOK BARIŞTIK, UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"



Boşanmanın ardından Görgüzel sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan... Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." sözlerini dile getirdi.