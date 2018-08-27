İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi

Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile Food Dreams Vakfı’nın Kurucusu Louise Ulukaya, 25 Ağustos gecesi düzenlenen, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğün töreniyle evliliklerini kutladı. Yakınlarını İstanbul’da buluşturmanın coşkusunu yaşayan çiftin düğünü, farklı kültürleri de bir araya getirdi. Daha önce New York’ta sade bir törenle evlenen Ulukaya çifti, kısa süre önce dünyaya gelen oğullarıyla büyük bir heyecan ve mutluluk yaşamıştı.

DÜĞÜN HEDİYESİ YERİNE BURS



Kendilerine düğün hediyesi vermek isteyen misafirlerinden bunun yerine Food Dreams Vakfı’na bağışta bulunmalarını rica eden Ulukaya çifti, toplanan bağışları Vakfın bütçesine ekleyerek, Türkiye’den aşçılık alanında kariyer yapmak isteyen ancak profesyonel mutfak okullarına gidecek imkânı olmayan gençlerin Amerika’da eğitim almasını sağlayacak bir burs programı başlatacak.

Düğünün tüm tasarımlarının Türkiye'den olmasına özen gösterdiklerini belirten çiftin, nikah yüzüklerini ve takılarını da Gilan ile Sevan Bıçakçı tasarladı.

LOUISE ULUKAYA KİMDİR?



Fransız bir ailenin kızı olarak New York’ta dünyaya gelen ve üniversite eğitimine dek profesyonel olarak bale yapan Louise Ulukaya, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi’nde eğitimini tamamlandı. Ardından Paris’teki ESSEC - International Business School’dan işletme yüksek lisansını alan Louise Ulukaya, kariyerine Dubai ve Hong Kong’da uluslararası bir restoran işletmecisi olarak başladı. New York ve Colorado’da beğeni toplayan başarılı restoranlar açan Louise Ulukaya, 2016’da mutfak sanatları alanında hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere ve mültecilere eğitim ve iş imkânı sunan Food Dreams Vakfı’nı kurdu.



TUTKULARI ORTAK



Hamdi Ulukaya, Türkiye’deki girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG)’ne ek olarak, mülteciler için başlattığı Tent Vakfı ve göçmen istihdamına verdiği önemle tanınıyor. Toplumsal konulara büyük hassasiyet gösteren Hamdi ve Louise Ulukaya çifti bu anlamda aynı derin tutkuları paylaşıyor.

4 MİLYAR DOLARLIK MAL PAYLAŞIMI DAVASI KAPANDI

Ulukaya, New York’ta çocuk doktorluğu yapan eski eşi Ayşe Giray ile 4 milyar dolarlık mal paylaşımı davasıyla gündeme gelmişti. 1999’da boşanan tarafları, yaklaşık 1 milyar dolar olduğu iddia edilen rakamda anlaşınca dosya kapandı.

