Hamile olan Bergüzar Korel ikinci doz corona virüs aşısı oldu

Corona virüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. Yeniden anne olmak için gün sayan iki çocuk annesi Bergüzar Korel de o isimlerden biri. Kızı Leyla'yı kucağına almaya hazırlanan 39 yaşındaki oyuncu ikinci doz aşısını olduğunu duyurdu.

"BOL ANTİKOR OLSUN"



Instagram'dan aşı fotoğrafını paylaşan Korel gönderisine "Günaydın, ikinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür. Sağlık olsun, şifa olsun. Bol antikor olsun. Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma" notu düştü.



HAMİLELERİN AŞI OLMASI İKİ KAT ÖNEMLİ



Son günlerde birçok ilden corona virüse yakalanan anne adaylarıyla ilgili acı haberler geliyor. "Hamilelerin aşı olması iki kat önemli" uyarısında bulunan uzmanlar, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini belirtiyor.



AŞILANAN KADINLARI BEBEKYERİ YÜKSÜK ANTİKORLA DOĞUYOR



ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre Covid-19 aşısı olan hamile kadınlar, antikorlarını doğmamış bebeklerine aktarıyor. New York Üniversitesi'nden bilim insanları Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı yapılan annelerin doğurduğu 36 bebekten kan örnekleri aldı. Sonuçlar, hepsinin corona virüsle savaşan antikorlara sahip olduğunu gösterdi. Uzmanlar aşıların, "Hem annelerde hem bebeklerde ciddi hastalıkları önleyerek iki hayatı aynı anda koruma gücüne sahip olduğunun" kanıtlandığını söyledi.

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