Hamile şarkıcı Katy Perry son halini paylaştı

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen Katy Perry, büyüyen karnının son halini Instagram'da gerçekleştirdiği canlı sohbette gösterdi.

ntv.com.tr 07.05.2020 - 12:59

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Oyuncu nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte bebek heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Katy Perry, belirginleşen karnının son halini paylaştı. 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram’da şarkıcı arkadaşı Cyn ile canlı sohbet gerçekleştirdiği esnada kameraya karnını gösterdi.  

Karantina sürecini 43 yaşındaki nişanlısı Bloom ile 7/24 evde geçirdiğini söyleyen Perry, “Beni karantinada severseniz her zaman seversiniz. Ayak mantarlarınızı saklayamazsınız. Hiçbir şeyinizi saklayamazsınız” şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Bloom’un 2019’da Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmesiyle düğün planlarına başlayan çift, corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Perry, ilk kez Never Worn White adlı şarkısına çektiği yeni klibinde, hamile olduğunu açıklamıştı. Bu, Perry'nin ilk, daha önce Miranda Kerr ile evli olan Bloom'un ise ikinci çocuğu olacak.

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