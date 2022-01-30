Hande Doğandemir: Cardi B. bana kafayı taktı

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir; Şanışer lakabıyla tanınan rapçi Sarp Palaur ile Dayı Şov'a konuk oldu ve kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu. "Cardi B. bana kafayı taktı" diyen Doğandemir, dünyaca ünlü yıldızın kendisini Twitter'da nasıl sıkıştırdığını anlattı.

"LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTI"



36 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını "Cardi B, Muhteşem Yüzyıl Kösem hastası çıktı. Ben orada 'Kösem'i ortadan kaldıran 'Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim" sözleriyle anlattı.



"O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!"



Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, "Nuh Tepesi' kendimi sanata ve bağımsız filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para verdiğim bir şeyler yaptım" ifadelerini kullandı.

BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?"



Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York'a gittikleri zamanı, "Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta New York'ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir insan hayatında başka ne ister?" sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını, ve Daha İyi Bir Yarın isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.

Annemizi Saklarken final fragmanı