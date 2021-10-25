Hande Erçel: Gitgide sana benziyorum, farkındayım anne!

Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.



Hande Erçel, bugün doğum günü olan annesi Aylin Erçel için duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan ünlü oyuncu, bu özel günü annesinin fotoğrafıyla kutladı.

"ÇOK GÜZELSİN ANNE"

Annesinin çocukluk fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, şu notu düştü:



"Hala o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Gitgide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum. Ve çok güzelsin Anne... Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin."