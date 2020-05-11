Hande Erçel: Hayat çağımıza bir imtihan verdi

Hande Erçel, Hello! dergisine verdiği röportajda corona günleri hakkında konuştu.

Kansersiz Yaşam Derneği’nin çocuklara yönelik bir iyilik projesi için de resim yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Dünya değişiyor... Her değişim fedakarlıklar gerektirir. Yeniye alışmak, zorluklara kafa tutmayı öğrenmekten geçer. Hayat, bizim çağımıza yeni bir imtihan verdi. Bilmeye aç olanlar, ayazı yüzüne ilk yiyecekler belki ama ardındaki umuda kavuşmanın hazzı yok mu? O sabaha dinç uyanmak istiyorum, yeni hayata anlatacak çok şeyim var... Ya senin?”



Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor. Derneğin destekçisi Erçel projede resimleriyle yer alacak.