Hande Erçel'den annesine: Aşığınım yanında olamasam da

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, ocak 2019'da hayatını kaybetti. Zaman zaman annesine olan özlemini takipçileriyle paylaşan 26 yaşındaki oyuncu, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla Aylin Erçel'i andı.

Annesi ile birlikte çekilen eski bir pozunu yayınlayan Erçel, paylaşımına "Aşığınım yanında olamasam da..." notunu düştü. Güzel oyuncunun duygulandıran paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Erçel, annesinin ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım. Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış... Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'Yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli..."

