Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i Instagram hesabından sık sık anıyor.
Erçel, son yaptığı paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
Hande Erçel'in kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya paylaşımında yürekleri sızlatan cümleler ise şunlar oldu:
''Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim.”
Hande Erçel'den duygulandıran anne paylaşımı
Yaşam
Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kaybettiği annesi Aylin Erçel ile ilgili Instagram hesabında duygusal bir mesaj yayınladı. Erçel, "Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim” dedi.
Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i Instagram hesabından sık sık anıyor.