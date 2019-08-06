Hande Erçel'in bağlı olduğu menajerlik şirketi 6 ay önce ünlü oyuncuya aleyhine alacak davası açmıştı.



Erçel ile sözleşmesinin 17 Nisan 2021’e kadar devam ettiğini ileri süren şirket, mahkemeye sunduğu dilekçede “Sözleşme devam ettiği halde başka ajansla çalışmaya başladığı görülmüştür. Sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle şimdilik 10 bin lira cezai şart ve alacağın tahsilini istiyoruz” dedi.



Erçel’in avukatı, cevaben şu ifadeleri dile getirdi: “Söz konusu şirket Hande Erçel’in kariyerini kötü yönetmiştir. Ona uzun süre iş bağlamamıştır. Hande Erçel de sözleşmeyi 1 Mart 2018’de sözlü olarak feshetmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme, ‘kelepçe sözleşme’ niteliği taşımaktadır. Davanın reddini istiyoruz”



Davanın geçen ay görülen son duruşmasında mahkeme, davacı menajerlik şirketinin davasından feragat ettiğini belirtti. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.

Erçel şu sıralar şarkıcı Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşıyor