İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Hande Soral: Sorallar olarak sektörü ele geçireceğiz

2015'te birlikteliklerine başlayan ve 2017'de dünyaevine giren Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı.



Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok" dedi.



"Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı" diyen Soral, "Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" ifadelerini kullandı.

