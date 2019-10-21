2015'te birlikteliklerine başlayan ve 2017'de dünyaevine giren Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı.
Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok" dedi.
"Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı" diyen Soral, "Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" ifadelerini kullandı.
Hande Soral: Evlilik anlatıldığı gibi değil
Yaşam
İki yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral, "Evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değil" dedi.
2015'te birlikteliklerine başlayan ve 2017'de dünyaevine giren Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı.