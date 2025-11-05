Hande Soral oğlu Ali'yi paylaştı: İki gözümün çiçeği
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğlu Ali'nin yaptığı çizimi takipçileriyle paylaştı.
Hande Soral ile İsmail Demirci, 2015 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikahla taçlandırdı. Oyuncu çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Mutlu beraberlikleri devam eden ve zaman zaman aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çiftten Hande Soral, 3 yaşındaki oğlu Ali'nin yaptığı çizimi gözler önüne serdi.
“KENDİNİ ÇİZMİŞ”
Ali ve çizimini fotoğraflayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına “Kendini çizmiş iki gözümün çiçeği” notunu düştü. Hande Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
Son olarak Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol alan Hande Soral, bir röportajında anne olduktan daha programlı biri olduğunu ve artık önceliğinin kendisi değil, Ali olduğunu söylemişti.