Hande Soral: Tek çocuklu bir anne olmak istemem

Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında evlenen ünlü oyuncu Hande Soral, Alem dergisine konuştu. Soral, salgın karantinasına eşi Demirci ile girdiğini söyledi.

Soral, karantina günlerini, “Aslında uzun süredir İsmail ile ayrı şehirlerdeydik. Bu süreçte bir arada olmak bize iyi geldi. Ertelediğimiz birçok şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Online açılan sergi, oyun ve konserleri takip ediyorum. Evde de spor rutinimi oturttum" sözleriyle anlattı.



Kalabalık bir aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Soral, “Tek çocuklu bir anne olmak istemem, kardeşlik muhteşem bir şey. Kardeşlerim Bensu ve Bedirhan’la uzun süren yemekler ve sohbetler yaparız” dedi.

