Hande Soral'dan hamilelik pozu: Baby Demirci yolu yarıladı!

Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını beklediğini duyurmuştu.

37 yaşındaki Demirci ile bebeklerinin ultrason görüntüsünü, takipçileriyle paylaşan 34 yaşındaki Soral'dan yeni fotoğraf geldi.

"BABY DEMİRCİ"



Hamileliğinde 19. haftaya giren Hande Soral, karnının belirginleştiğini gösteren fotoğrafı, "Baby Demirci yolu yarıladı!" notuyla paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Soral'ın gönderisine; Hilal Altınbilek, İsmail Demirci, Selen Öztürk, Ceyda Ateş ve kardeşleri Bensu ve Bedirhan Soral yorum yaptı.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti, yedi gün önce yakın dostları tarafından düzenlenen partide açıklanmıştı. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci, erkek bebeklerinin olacağını öğrenmişti. Çift, o esnada çekilen videoyu takipçileriyle de paylaşmıştı.