Hande Soral'dan mutlu aile pozu: Herkes kendi havasında
25.11.2025 14:48
NTV - Haber Merkezi
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, eşi ve oğluyla keyifli hallerini takipçileriyle paylaştı.
2015 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikahla taçlandıran Hande Soral ile İsmail Demirci, 2022'de de oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Mutlu beraberlikleri devam eden Hande Soral ile İsmail Demirci, zaman zaman aile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.
İsmail Demirci, Empati programında aşkı, "Aşk benim için huzurlu bir ev demek. Artık Hande'yi Ali'siz, Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum" diye tanımlamıştı.
Son olarak “Gassal” dizisinde rol alan 38 yaşındaki Hande Soral, eşi ve oğluyla arabada poz verdi. Ünlü oyuncu, keyifli hallerini “Herkes kendi havasında” notuyla paylaştı. Demirci ailesinin mutluluk karesi büyük ilgi gördü.
“HANDE'Yİ HEP BEĞENİYORDUM”
Öte yandan birkaç hafta önce NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan İsmail Demirci, eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" dedi.