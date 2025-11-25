Hande Soral'dan mutlu aile pozu: Herkes kendi havasında

“HANDE'Yİ HEP BEĞENİYORDUM”

Öte yandan birkaç hafta önce NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan İsmail Demirci, eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" dedi.