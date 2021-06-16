Hande Subaşı kimdir? (Hande Subaşı kaç yaşında ve nereli?)

Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Azra Aksu, Altan Erkekli gibi isimlerle ekran karşısına geçen Hande Subaşı Nergis karakterine hayat veriyor.

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Hande Subaşı, 21 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.



Başarılı oyuncu, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.



2005’te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandı. Daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve 'En İyi Ulusal Kostümü' ödülünü aldı.

Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterini canlandırdı.

2009’da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm iki tane filmlerinde oynadı. Ve Elde Var Hayat dizisiyle kamera karşısına geçti. 29 Ekimde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle sinemada yer aldı.

2012 yılında Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini oynamaya başlamıştır. Sonrasında Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı.



Pek çok başarılı yapımda yer alan Hande Subaşı şimdilerse yaz dizisi Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterini canlandıracak.

HANDE SUBAŞI'NIN ROL ALDIĞI dizi VE FİLMLER

- Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)



- Bahtiyar Ölmez (2017-2018)



- Aşk Uykusu (2017)



-Elveda Rumeli (2007-2009)



- Gelecekten Bir Gün (2009)



- Adak (2006)



- Kuşdili (2006)



- Güneşi Gördüm (2009)



- Elde Var Hayat (2010)



- Anadolu Kartalları (2011)



- Düşman Kardeşler (2012)



- Merhamet (2013)