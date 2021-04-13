Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli?

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;



“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”