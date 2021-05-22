Jeffrey Epstein intiharında gardiyanlar kayıtları değiştirdiklerini kabul etti

Associated Press'e göre, New York'taki bir hücrede ölü bulunduğunda Jeffrey Epstein'i gözetlemekle görevli cezaevi memurları, hapis cezasından kaçınmalarını sağlayacak bir anlaşma kapsamında kayıtları tahrif ettiklerini itiraf etti. Yetkililer cuma akşamı, Ağustos 2019'da öldüğü gece Epstein'i gözetlemekle görevli iki Cezaevleri Bürosu çalışanının, gözden düşmüş finansçıyı izlemek yerine uyuyup internette gezindikleri iddiaları nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

TOPLUM HİZMETİ YAPACAKLAR



Federal savcıların cuma günü mahkeme belgeleriyle sunduğu mektuba göre, Tova Noel ve Michael Thomas, Epstein'le ilgili tüm gerekli kontrolleri yapmış gibi görünmek amacıyla hapishane kayıtlarında yalan söyledikleri için denetimli serbestlik alacak ve 100 saat toplum hizmeti yapacak.

BAKANLIKLA İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR



Epstein'in ölümü New York kenti adli tabibi tarafından intihar olarak kabul edilirken, hücresinin sürekli izlenmesi de dahil olmak üzere ölümüne yol açan koşullar, Epstein'in fark edilmeden nasıl intihar edebildiğine dair sorulara yol açmıştı. AP'nin bildirdiğine göre iki hapishane gardiyanının, savcı-sanık uzlaşmasının bir parçası olarak, Epstein'in ölümüyle ilgili soruşturmada Adalet Bakanlığı'yla işbirliği yapması gerekecek.

KASITLI YAPTIKLARINI KABUL ETTİLER



Savcılar, mahkemeye sunulan mektupta, cezaevi gardiyanlarının kasıtlı ve bilinçli olarak gerekli sayım ve kontrollerle ilgili bariz şekilde yanlış sayım ve kontrol bilgisi verdiklerini kabul ettiklerini söyledi.

UYUYAKALDIKLARI İDDİA EDİLİYOR



Gardiyanların, Epstein'in hücresine yaklaşık 5 metre uzakta internetten mobilya ve motosiklet alışverişi yaptıkları ve her 30 dakikada bir tur atmaları gerekirken cezaevinin ortak alanında dolaştıkları iddia ediliyor.

Bildirilen iddianameye göre, görünen o ki iki gardiyan da iki saatlik bir süre boyunca uyuyakalmış.

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