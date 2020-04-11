Harry Potter'ın yıldızı Rupert Grint baba oluyor

Efsane seri Harry Potter'da rol aldığı Ronkarakteriyle üne kavuşan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Rupert Grintilk kez baba oluyor. Grint, önceki gün Londra'da kendisi gibi oyuncu sevgilisi Georgia Groome ile birlikte görüntülendi. Groome'un karnının giderek büyümesi gözlerden kaçmadı. Rupert Grint ile Georgia Groome, 2011 yılından bu yana birlikte.



Grint, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, baba olma isteğini "Bir düzenim olmasını ve çocuk sahibi olmayı isterdim. Bir oğlum olsaydı ona Ron dermiydim? İyi bir isim ama muhtemelen demezdim" diye anlatmıştı.



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