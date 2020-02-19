Harry Styles bıçak tehdidiyle soyuldu

İngiltere’nin başkenti Londra gerçekleşen 2020 Brit Ödülleri'nde sahneye çıkan Harry Styles'ın kısa süre önce sokak ortasında bıçak tehdidiyle soyulduğu ortaya çıktı.

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2020 Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. Gecede sahneye çıkan isimlenden biri olan Harry Styles'ın birkaç gün önce sokak ortasında gasp edildiği belirlendi.

SALDIRGAN 20'Lİ YAŞLARDAYDI

İngiliz basınındaki haberlere göre; 26 yaşındaki şarkıcı Sevgililer Günü'nde sokakta yürürken, 20'li yaşlardaki bıçaklı bir saldırganla karşı karşıya kaldı. Hırsızın bıçak tehdidiyle para istediği, Styles'ı da üzerindeki tüm nakiti verdiği öğrenildi. Şarkıcının, hırsıza ne kadar para verdiğiyse açıklanmadı.

Harry Styles Brit Ödülleri'nde sahne kostümüyle konuşuldu Harry Styles Brit Ödülleri'nde sahne kostümüyle konuşuldu

KIRMIZI HALIDA KEYİFSİZDİ

Ancak Harry Styles'ın kırmızı halıdaki keyifsiz ve durgun görüntüsünün arkasında uğradığı saldırının etkisi atlatamaması olduğu öne sürüldü.

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