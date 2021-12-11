Harry Styles ile birlikte olan Olivia Wilde'dan yaş farkı açıklaması

Olivia Wilde, Vogue dergisinin ocak sayısına kapak oldu. Amerikalı oyuncu sevgilisi Harry Styles ile aralarındaki 10 yaş farkı hakkında konuştu. Wilde “Şunu fark ettim ki mutlu olduğunuzu anladığınızda, başkalarının sizin hakkınızda neler düşündüğünü önemsemiyorsunuz. Sizi ilgilendiren gerçeklerdir, sevdiğiniz kimselerdir” ifadelerini kullandı.



Wilde, “Son 10 yıldır toplum olarak yakınlarımızdan çok yabancıların düşüncelerine değer vermeye başladık” dedi.

"HARİKULADE HİSSEDİYORUM"



Olivia Wilde "Her zamankinden çok daha mutlu, sağlıklıyım. Böyle hissetmek harikulade" diye konuştu.

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