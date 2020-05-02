Harun Tan'ın Pars için yaptığı duygusal paylaşımına Ebru Şallı'dan yorum

Harun Tan, 16 nisanda lenfomaya karşı verdiği mücadeleyi kaybeden oğlu Pars'ın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

VURAL CANDAR'IN ŞİİRİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Tan, Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."



Harun Tan'ın bu duygu yüklü şiirli paylaşımına Ebru Şallı da yorum yaptı. Şallı'nın "Melek bahçesi ilk kez görüyorum.”‬



"PONÇİĞİM BENİMLESİN HEP"

Şallı, Pars'ın vefatının ardından ilk sosyal medya paylaşımında oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşarak “Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep” demişti.