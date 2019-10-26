Harvey Weinstein'a tepki: Canavar

Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, Manhattan'da katıldığı organizasyonda iki kadının sert tepkisiyle karşılaştı.

GettyImages-1170306640.jpg
GettyImages-1170306640.jpg

26.10.2019 - 10:29 Son Güncelleme : 26.10.2019 - 10:34

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ABD'de cinsel taciz iddialarıyla yargılanan Hollywood'un en büyük film yapımcısı Harvey Weinstein, Manhattan'da bir restoranda aktörlerin de yer aldığı açık mikrofon gecesine katıldı.

AYNI ORTAMDA BULUNMAKTAN RAHATSIZIM 

Son olarak kefaletle serbest bırakılan Weinstein, 2 kadının sert kepkisiyle karşılaştı. Sahneye çıkan bir kadın Weinstein ile aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu söyledi. Daha sonra mikrofonu eline alan başka bir kadın ise ilki kadar kibar olmadı ve Weinstein'a "Canavar" diye bağırdı.

DIŞARI ÇIKARILDILAR

70’den fazla cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan film yapımcısının restorandan ayrılmasını isteyen kadınlar, dışarı çıkarıldı.

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