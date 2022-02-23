Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden söyleşi daveti

'Konuşanlar' adlı programıyla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç ve Avusturya'da devam eden Oxford Üniversitesi'nden teklif aldı. Kaya, akademisyenler ve öğrencilerle 22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.

İlk olarak yayın hayatına YouTube'da başlayan, ardından dijital kanala taşınan 'Konuşanlar' programının yaratıcısı olan Kaya, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübü Oxford Union'da söyleşi yapacak.

Kaya'nın 'Evrensel Mizah' adlı Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşisinin odağında da mizah olacak. Buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak.

SİYAH KRAVAT TAKACAKLAR

Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.

Kaya'yı izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.

