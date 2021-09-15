Hatay'ın Samandağ biberine coğrafi işaret

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen dış yüzeyi sert, etli, sulu ve çok acı olmasıyla bilinen Samandağ biberinin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alındı.



Yetişmeye başladığı ilk dönemlerde yeşil, ilerleyen zamanda alaca rengini alan, dalında kaldıkça ve zaman geçtikçe kırmızılaşan Samandağ biberinin sezonu mayıs ayında başlayarak Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sera içerisinde de 12 ay boyunca üretilen Samandağ biberinden toplam 3 bin 200 dekarlık alanda yılda 6-7 bin ton arasında verim alınıyor.



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ biberinin 3 bin 200 dekarlık alanda 6 - 7 bin ton arasında üretildiğini belirterek, “Daha önce Samandağ ney kamışının coğrafi işaretinin almıştık. Şimdi ise Samandağ biberinin coğrafi tescil işaretini aldık. Coğrafi işaretten sonra bibere talep daha da artacak.Kısa zamanda uluslararası tesciline de müracaat edeceğiz. Hallerde şu anda 8 liradan satılıyor" dedi.



Toplantıya Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’in yanı sıra MKÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Kadriye Şahin, MKÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ 8 ÜRÜN

2005 yılından bu yana Hatay ile özdeşleşen ve Hatay’ın değeri olan lezzetlerin ve yöresel ürünlerin tescilleri yapılırken Samandağ biberi, sekizinci yöresel ürün olarak coğrafi işaret belgesi aldı.



Daha önce de Künefe, Antakya Sürkü (Çökeleği), Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği), Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Tuzlu Yoğurdu, Samandağ Neyi ve Antakya Carra Peyniri coğrafi işaret belgesi almıştı.

