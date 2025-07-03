Havalar ısınınca tezgahlarda yerini aldı: Kışın dağların zirvesinden toplanıyor

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı ilginç ve doğal bir çözüm sunan Yusuf Deymeci, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Kayak Merkezinden kışın kar kuyularından topladığı karı, özel soğuk hava depolarında muhafaza ederek yazın halkın hizmetine sunuyor. "Karcı Yusuf" olarak tanınan Deymeci, bu zorlu ama bir o kadar da nostaljik geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Hazırlıklarına her yıl şubat ve mart aylarında başlayan ekip, kış boyunca karı kamyonlarla evlerine taşıyor. Bu kar, özel olarak hazırlanan soğuk hava depolarında kat kat istiflenerek yaza kadar saklanıyor. Yaz geldiğinde ise pazar yerlerinde kurdukları tezgâhta kar üzerine dökülen ev yapımı vişne, karadut ve pekmez şuruplarıyla müşterilerine serin bir nostalji sunuyorlar. Sadece pazarlarda değil, düğün, mevlit ve sünnet gibi özel organizasyonlarda da hizmet veren Karcı Yusuf Deymeci, sıcak havada bunalan misafirleri doğal kar ve şuruplarla serinletiyor.



"Her şey doğal ve el emeği" diyen Deymeci, hem geçmişin geleneklerini yaşatıyor hem de yeni nesle unutulmaz bir deneyim sunuyor.