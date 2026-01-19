Havalar soğudu vatandaşın ilgisi arttı. Soğuklar için en faydalı yiyecek

Türkiye'nin dört bir yanı kara teslim olmuşken vatandaşlar balıkçı tezgahlarına yöneldi. Sağlıklı yağlar ve OMEGA-3 içeren balıklar hastalıklara çare umuduyla bol bol tüketiliyor.

Trabzon'da hamsi ve istavrit uzun zamandan beri 100 TL'ye satılırken balıkçı esnafı, bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini, şu anda tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit ve buzhane hamsisi yer aldığını belirtiyor.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış soğuk havalarda hamsi ve istavrite olan talebin arttığını vurgulayarak “Soğuk havalarda hamsi ve istavrite talep daha fazla oluyor. Şu anda tezgâhlarda daha çok hamsi ve istavrit bulunuyor. Zaten Karadeniz halkı hamsi ve istavriti daha çok tercih ediyor. Bu sıralar mezgit az çıktığı için pek gelmiyor. İstavrit sezon sonuna kadar sürer, hatta sezonu da geçer. Bu aralar yoğun şekilde istavrit çıkmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Havanın soğukluğu satışları olumlu etkilese de hamsi ve mezgit avı konusunda olumsuzluk yaşatıyor. Balıkçılar tezgahlarda bulunan hamsilerin buzhaneden geldiğini belirtti. Balık fiyatlarının “hamsi ve istavrit 100 TL, somon 250 TL, alabalık 250 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL” olduğu aktarıldı.