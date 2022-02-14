Hayalet Avcıları filminin efsane yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

Bir döneme komedi filmleriyle damga vuran ve yaptığı filmlerle adından uzun yıllar söz ettiren ABD’li ünlü yönetmen Ivan Reitman yaşamını yitirdi.

Cumartesi gecesi Montecito’daki evinde uyurken hayatını kaybeden 75 yaşındaki ünlü yönetmenin ölüm haberi, ailesi tarafından duyuruldu.

Reitman'ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Reitman’ın çocukları Jason Reitman, Catherine Reitman ve Caroline Reitman bir basın açıklaması yaparak şunları söyledi:



“Ailemiz, hayatta her zaman sihrin peşinden gitmemizi öğreten bir eşin, bir babanın ve bir dedenin beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasının yasını tutuyor. Yaptığı filmlerin dünya çapında çok sayıda insana mutluluk ve kahkaha getirdiğini bilmenin rahatlığına sahibiz."

70’li ve 80’li yıllara damgasını vuran komedi filmlerinin yönetmeni, gişe rekorları kıran 'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters) serisiyle biliniyordu.

IVAN REITMAN KİMDİR?



Ivan Reitman, kariyerindeki ilk büyük çıkışını yapımcılığını üstlendiği 1978 yapımı ‘Çılgınlar Okulu’ (Animal House) ile en önemli başarısını ise 1984 yapımı 'Hayalet Avcıları (Ghostbusters)' filmiyle elde etti.



Ünlü yönetmen, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi önemli isimlerle çektiği 'Hayalet Avcıları' filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat elde ederek iki kez Oscar adaylığı kazandı.



Efsaneyi devam ettiren 2021 yapımı ‘Hayalet Avcıları: Öteki Dünya’ filminin de yapımcılığını üstlendi.



1990’da çekilen Anaokulu Polisi (Kindergarten Cop) filmiyle ise en başarılı komedi yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçti.



Reitman, Evolution (Evrim), My Super Ex-Girlfriend (Eski Süper Sevgilim), No Strings Attached (Bağlanmak Yok) gibi filmlerde de kamera arkasına geçti.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA FRAGMANI