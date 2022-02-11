Haydar Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Bir süredir coronavirüsle mücadele eden Haydar Dümen'den acı haber geldi.

Uzun yıllar Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve cinsel terapi alanındaki uzmanlığıyla bilinen Dümen'in dün toprağa verildiği öğrenildi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?



Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak‘ta İkisaray köyünde doğdu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak’ta okudu. Lise son sınıfı ise Afyon‘da okudu. Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun oldu ve 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.

Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı.



Haydar Dümen, Güzin Abla gibi dert dinleyen gazete köşe yazarlığı yaptı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahip oldu.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır.

Dümen, 1992 yılından beri kendisinden 32 yaş genç olan Gül Dümen ile evlidir.

Corona virüse yakalanan ve 31 Ocak 2022 tarihinden beri tedavi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.