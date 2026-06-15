Haydarpaşa Garı yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı 'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor.

Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

KORKULUKLAR YENİDEN YERİNE MONTE EDİLECEK

Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında ayrıntılı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi.

Daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşınan korkulukların temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak.

BAKAN ERSOY: PROJEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını belirtti.

Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdıklarını aktaran Ersoy, "İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.