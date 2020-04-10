Hazal Kaya: Anneliği çok sevdim, ikinci çocuk gelebilir

Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan ve aynı yıl kasım ayında bebeği Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Kaya, samimi açıklamalarda bulundu



Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini evde karantinaya alan Kaya, konu ile ilgili şunları söyledi:



"EVDE KALABİLDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"



Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya, benim için çok bir şey değişmedi. Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim. Corona virüs adı duyulduğunda direkt eve kapattım kendimi. Yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece.



Annelik deneyimleriyle de ilgili konuşan Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum, 'Bu çocuk ağlayacak, sakin olun' diye. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.



"BİTKİLERLE İLGİLENMEYE BAŞLADIM"

Kaya "Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var. Biz zaten kalabalık bir aileyiz. Ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım. 'Karantinada neler yapıyorsun?' diye sorarsan şimdi bitkilerle ilgilenmeye başladım. Anlamaya çalışıyorum. Bu konuda annemden destek alıyorum" dedi.



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