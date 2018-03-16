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Hazal Kaya annesinin en büyük destekçisi

Yaşam

Hazal Kaya ve kanser tedavisi gören annesi Ayşegül Kaya, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.

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Bizim Hikaye'nin başrolü Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda meme kanseri olduğu ortaya çıkan avukat annesi Ayşegül Kaya ile Nişantaşı’nda bir klinikten çıkarken objektiflere yansıdı.

Hastalık sürecinde annesiyle yakından ilgilenen 27 yaşındaki oyuncu, soruları “Annemle yemek yememiz lazım, şimdi konuşamayacağım” diyerek kameralara el salladı. Anne Kaya ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

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