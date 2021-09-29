Hazal Kaya: Yemek yemeği çok seviyorum

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, Teras Noir isimli podcast programına konuk oldu. Amel Defteri ve Instagram Sorgusu bölümleriyle kahkaha dolu anların da yaşandığı programda Hazal Kaya, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

"O KADAR AZ FOTOĞRAFI VAR Kİ"



30 yaşındaki oyuncu, Instagram Sorgusu'nda eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu söyledi.

Ali Atay ile oğlu Fikret Ali sette

“Ali’nin o kadar az fotoğrafı var ki” diyen Hazal Kaya, “Set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. Ali’nin güzel fotoğrafı var mı, yollasanıza bana diye istiyorum onlardan” şeklinde konuştu.



"ŞEKER HASTASIYIM AMA..."



Paylaştığı yemek fotoğraflarıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, “Gaziantepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde” diye anlattı.

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