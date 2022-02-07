Hazal Kaya'dan Ali Atay ile evlilik yıl dönümlerine romantik kutlama

Hazal Kaya ile Ali Atay beş yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında nikah masasınma oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali aynı yıl dünyaya geldi.



Hazal Kaya ile Ali Atay çifti, üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.



Hazal Kaya düğün fotoğrafını "Bu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor? Seninle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber... Sana çok aşığım" notuyla paylaştı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"



Hazal Kaya'nın dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni filminin fragmanı yayınlandı. Ali Atay, fragmanı "Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum" notuyla Twitter sayfasında paylaştı. Kaya ise 'Sevgilim' diyerek karşılık verdi.